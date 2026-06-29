Ministerstvo financí představilo návrh reformy penzijního spoření a následně zveřejnilo paragrafové znění a nyní nastal čas na správné nastavení detailů. Pokud se totiž na nich stát a odborná veřejnost nedomluví, nakonec prohrají všichni – ministerstvo, penzijní společnosti i samotní klienti.

Pokud chce stát, aby si lidé na stáří odkládali více a zároveň své úspory zhodnocovali efektivněji, je logické zaměřit se i na nákladovost systému. V tomto směru ministerstvo míří správným směrem: navrhuje nižší poplatky, větší podporu mladých a širší využití strategie životního cyklu.

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