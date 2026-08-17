Model, na kterém stála česká ekonomika, se vyčerpal. To víme už dlouho. Byli jsme montovnou Evropy – levnou a spolehlivou – a využili jsme tu příležitost naplno. Jenže takový růst má strop a my jsme na něj narazili. Mluví se proto o přechodu ke znalostní ekonomice, což je termín, pod kterým si stačí představit prostý návod: musí u nás vznikat inovace, unikátní produkty a služby, které jinde nemají. Ne že se tu jen smontují – ale že se tu vymyslí.

Říkám to jako někdo, kdo roky buduje a financuje firmy a na vlastní oči vidí, kde se skutečná hodnota rodí – na pomezí špičkové vědy a schopnosti rychle jednat.

Jak na to? Nemusíme nic vymýšlet od nuly, stačí se poctivě podívat za hranice.

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