Bydlí v pronajatých bytech, často ve formátu spolubydlení. Zřídkakdy mají stabilní, dobře placenou práci. Velmi často kombinují několik pracovních úvazků různého typu najednou včetně vlastního podnikání nebo spolupráci s různými digitálními platformami. Možná si nejsou úplně jistí tím, že chtějí dělat kariéru u jednoho zaměstnavatele, určitě ale potřebují, aby jejich práce dávala smysl. I ten finanční, samozřejmě. Rádi cestují, navštěvují kulturní akce. Jen část z nich je zadaná, skoro třetina je single, a to dobrovolně. Namísto partnera jsou tu přátelé, koníčky, cestování a hlavně volnost a svoboda.
Jde o tzv. generaci Z, o lidi narozené v letech 1997 až 2012, o tzv. digitální domorodce, kteří vyrůstali s chytrými telefony a internetem. O nastupující generaci, která spolu s mileniály (jejich věkovými předchůdci) razantně mění zavedené zvyky – počínaje trávením volného času přes práci a zaměstnání až po rozložení výdajů. A je to právě tato generace, která začíná výrazně zasahovat do trhu starožitností a vintage objektů a která se stává hnací silou tohoto trhu.
Co se dočtete dál
- Jak trh starožitností ovlivňují ženy.
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