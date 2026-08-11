Vláda své zásahy do státní správy prodává jako úspory a vyšší efektivitu. Ve skutečnosti ušetřila jednotky milionů korun, zato vyměnila téměř polovinu vrchních ředitelů, rozbila zavedenou koordinaci odborných agend a zrušila pojistky, které chrání úředníky před politickým tlakem. Místo modernizace tak oslabuje samotné základy fungujícího státu.

Nová vláda slibovala štíhlejší a levnější stát. Po půl roce je čas na první bilanci a ta štíhlý stát nepřipomíná, spíš rychlou demontáž pojistek, na kterých stojí profesionalita úřadů.

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