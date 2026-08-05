Přes opakované výzvy českých i mezinárodních novinářských organizací po rovném přístupu k médiím ze strany stávající vládní koalice se situace nezlepšuje. Naposledy Petr Macinka odmítl účast Zdislavy Pokorné z Deníku N na tiskové konferenci ministerstva zahraničí bez relevantních argumentů a se zesměšňujícími dovětky.
Za Hospodářské noviny mohu doplnit, že se naši reportéři kromě přímých útoků v posledních měsících stále častěji setkávají s nekomunikací politiků a jejich tiskových mluvčích na Úřadu vlády a velké části ministerstev. Analýzu o proměně stylu komunikace vládní reprezentace si můžete přečíst zde, stejně jako komentář Petra Honzejka.
Procesy podle standardních pravidel, kdy novinář položí dotaz a v řádu hodin či dní dostane dostane odpověď, fungují spíše výjimečně. Mezi instituce stále ještě postupující podle „best practice“ oboru patří například ministerstvo financí, průmyslu a obchodu, školství či zdravotnictví. Jiné často nereagují vůbec nebo posílají odpověď, která neodpovídá na položený dotaz.
Politici budují vlastní paralelní mediální systémy. Chtějí, aby byli první, kdo promluví k voličům a nastolí interpretaci tématu
Netvrdím, že komunikace předchozích vlád (včetně těch Andreje Babiše) byla ideální, v zásadě se ale posledních pětatřicet let vždy držela profesních standardů mediální branže. To bohužel přestává platit.
Přesto k bojkotu tiskových konferencí ministra zahraničí Petra Macinky nepřistoupíme. Naopak nepřestaneme klást otázky a zároveň nabízíme jiným redakcím, které by se dostaly pod diskriminační tlak politiků, že pomůžeme zesílit jejich relevantní dotazy.
Rozumím tomu, že sociální sítě, které dávají nekonečný prostor pro šíření vlastních narativů bez konfrontace, jsou svůdné pro politiky z celého politického spektra a globálně je inspiruje americký prezident Donald Trump. Zároveň jsem ale přesvědčen, že schopnost politiků čelit a reagovat na relevantní i kritické dotazy zvyšuje jejich důvěryhodnost. A to i u jejich vlastních voličů.
Důvěryhodnost beru jako klíčové aktivum nejen pro politiky a novináře, ale pro fungování celé společnosti. Mimo jiné přispívá k tolik proklamovanému zasypávání příkopů. Redakce Hospodářských novin by proto uvítala, aby stávající vláda vždy preferovala standardní a profesionální komunikaci s médii.
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