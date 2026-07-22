Třiačtyřicetiletý Mychajlo Drapatyj má všechny atributy válečného hrdiny a úspěšného generála. Více než deset let bojuje s Ruskem v zákopech i za pancířem obrněných vozidel v první linii. Nemá sovětské válečné školy a myšlení. „Je profesionální voják, ale je zároveň velmi lidský,“ řekl mi o něm Mykola Bielieskov, ukrajinský vojenský analytik.
Prezident Volodymyr Zelenskyj ho po protestech v ukrajinských městech kvůli odvolání pětatřicetiletého ministra obrany Mychajla Fedorova jmenoval do čela ukrajinské armády. Udělal tak politický ústupek mladší části ukrajinské společnosti, která protestovala v ulicích a chce se zbavit sovětského stylu a myšlení, které pro ni symbolizoval dosavadní šéf armády, šedesátiletý Oleksandr Syrskyj.
Ze všech těchto důvodů vzbuzuje jmenování Drapatého velká očekávání, která se ale mohou ukázat jako nebezpečná především pro Ukrajinu samotnou.
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