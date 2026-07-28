Ropný trh znovu připomněl, že největší cenové pohyby nevznikají v grafech, ale na mapě. Ještě v pátek se Brent obchodoval kolem hranice 100 dolarů za barel a v noci na pondělí se během několika hodin propadl k 90 dolarům po zprávách o dočasném utlumení bojů mezi Spojenými státy a Íránem (v úterý pokles pokračoval k 83 dolarům). Na první pohled to vypadá jako návrat k normálu. Ve skutečnosti jde hlavně o výběr zisků a odepsání části geopolitické přirážky. Fundamenty se totiž nezměnily.
Skutečný problém se navíc přesouvá jinam. Ne na trh s ropou, ale na trh pohonných hmot, kde jsou zásoby i výrobní kapacity napjatější než samotná nabídka suroviny. Slábnoucí čínská poptávka po ropě sice částečně tlumí tlak na cenu barelu, benzin ani nafta se ale nedají vytisknout diplomatickými prohlášeními. Poškozené rafinerie na Blízkém východě, omezená ruská produkce po útocích dronů i výpadky exportu nafty vytvořily situaci, kdy se rozdíl mezi cenami ropy a pohonných hmot dál rozevírá. Proto mohou ceny ropy krátkodobě klesat, zatímco řidiči žádnou úlevu na čerpacích stanicích dost možná nepocítí.
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Ještě znepokojivější je stav zásob. Komerční sklady v zemích OECD se dál vyprazdňují a Spojené státy se přibližují minimálním provozním úrovním ve strategických uzlech. Trh tak přichází o bezpečnostní polštář právě ve chvíli, kdy geopolitická rizika zůstávají mimořádně vysoká a doprava přes Hormuzský průliv i Rudé moře je stále křehká. Každý další geopolitický otřes tak může mít na ceny mnohem větší dopad než před několika měsíci, protože trh už nemá prostor pro chyby a výpadky.
Právě proto může být pondělní propad ropy zavádějící. Finanční trhy obchodují titulky, fyzický trh obchoduje realitu. A ta je podstatně méně optimistická. Dokud budou chybět zásoby, rafinérské kapacity i bezpečné námořní trasy, nebude hlavním rizikem cena ropy, ale cena paliv. A právě ta bude v příštích měsících rozhodovat nejen o inflaci, ale také o náladě spotřebitelů, hospodaření firem i dalším směru měnové politiky.
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