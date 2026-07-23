Poté co se memorandum mezi USA a Íránem ukázalo jako bezcenný akt a válka v Perském zálivu vstoupila do nové fáze, začaly opět podražovat energetické komodity. Ropa se tentokrát sice zatím nedostala přes hranici 100 dolarů, ale na spotovém trhu jí k tomu už mnoho nechybí. Ačkoliv pozornost většinou směřuje právě k ropě, respektive k ceně jejích derivátů ovlivňující ceny pohonných hmot u čerpacích stanic, skutečný problém s výrazným inflačním potenciálem se odehrává přece jen někde jinde. Konkrétně na trhu s plynem, jehož cena se už dostala na nejvyšší úroveň za tři a půl roku.

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