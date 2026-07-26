Být dnes zahraničním diplomatem v Praze není žádný med. Ti turečtí si nyní po summitu NATO mohou oddechnout, protože předvedli majstrštyk: Dokázali na vrcholnou akci dostat prezidenta i premiéra a neumřít přitom smíchy z provinčnosti a jalovosti českých politických půtek.

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