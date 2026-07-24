Studie MIT uvádí, že i přes investice soukromých firem do umělé inteligence ve výši 40 miliard dolarů zaznamenalo 95 procent společností nulový dopad na své zisky. National Bureau of Economic Research v průzkumu mezi šesti tisíci manažery dokládá, že 89 procent z nich po zavedení AI nepozoruje žádný vliv na produktivitu práce. Data společnosti Gallup ukazují, že pouze 12 procent zaměstnanců souhlasí s tím, že AI změnila způsob, jakým se u nich pracuje.
Že jste si představovali lepší čísla? Nejste sami. Pakliže není problém v technologii jako takové, v čem tedy spočívá?
Úspěch v revoluci AI závisí na tom, jak efektivně manažeři vedou lidi, kteří tyto nástroje používají. Podpora ze strany manažera zvyšuje časté používání AI nástrojů ze 46 na 79 procent. Důležitá je také komunikace a připravenost zaměstnanců na implementaci AI modelů. Přístup zaměstnanců ovlivňují obavy z toho, že budou AI nahrazeni. Až 18 procent pracovníků si myslí, že jejich místo během příštích pěti let zanikne, ve financích a pojišťovnictví to je 32 procent lidí.
Nástup AI na trh práce se netýká pouze produktivity. Zasahuje do struktury pracovního trhu, mění nároky na vzdělání a dopadá na psychické zdraví lidí. AI přebírá rutinní úkoly, rozšiřuje se využívání algoritmického řízení, které monitoruje výkon, určuje pracovní tempo a zplošťuje firemní struktury. Rychlé změny, digitální dohled a tlak na výsledek vedou k pocitům ztráty autonomie, úzkosti, rozvoji syndromu vyhoření nebo k tiché rezignaci. Vyhořelý tým nemůže inovovat, stejně jako vyhořelý manažer selže ve vedení jakéhokoli týmu. Podobně funguje strach.
Když jsou lidé přetížení, ztratili ve své práci smysl a mají pocit, že AI jim vezme práci, jejich nervový systém přepne do ochranného režimu, ve kterém neexperimentuje, nevymýšlí a neinovuje. Pouze přežívá. V tu chvíli není podstatné, jaký model umělé inteligence v týmu využíváte. Hlavní brzdou nejsou limity technologií, ale nepřipravenost lidí i samotných organizací. A právě nyní se do popředí dostává potřeba rekvalifikace a investic do lidského kapitálu.
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