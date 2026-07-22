Když se někdo stane otloukánkem, občas dostává čočku i v momentech, kdy si to nezaslouží. V takovém případě se samozřejmě patří dotyčného bránit. Takže to udělejme i v případě patrně nejkomičtějšího ministra současné vlády – ministra sportu Borise Šťastného.
Ten dostal jak na sociálních sítích, tak od opozice nakládačku za to, že se odmítl připojit ke kolegům z devíti zemí EU, kteří vyzvali Evropskou komisi, aby zastavila financování Mezinárodního olympijského výboru, protože se rozhodl pustit zpět na olympijské hry Rusy. Šťastný prohlásil, že by zastavení financování bylo „jenom gesto“. A místo toho poslal protestní dopis šéfce MOV Kirsty Coventryové.
Kritikům a hejtrům se samozřejmě dá rozumět. „Zastavení financování“ skutečně vypadá razantněji než jakýkoli protestní dopis, se kterým si olympijští bafuňáři v Lausanne zřejmě leda tak ... no víte co. Ale realita je poněkud komplikovanější. A nakonec se dá říci, že Šťastný má tentokrát svým způsobem pravdu.
Co se dočtete dál
- Jak ve skutečnosti vypadá financování Mezinárodního olympijského výboru.
- Proč je výzva devíti ministrů zemí EU opravdu pouhé gesto.
- Co by mohl Boris Šťastný udělat, aby také jen negestikuloval.
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