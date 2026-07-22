Obavy regionálních nemocnic z další centralizace specializované péče otevírají důležitou debatu. Ředitelé nemocnic upozorňují, že přesun složitých výkonů do velkých center může znamenat odchod zkušených lékařů, horší vzdělávání mladých chirurgů i neefektivní využití drahých technologií. Tyto obavy jsou legitimní. Silné regionální nemocnice jsou jedním ze základních pilířů českého zdravotnictví.

Přesto v celé debatě zaznívá překvapivě málo hlasů pacientů. Jejich pohled přitom ukazuje, že skutečnou prioritou není mít každou zdravotní službu co nejblíže domovu. Prioritou je dostat péči, která dává co největší šanci na úspěšnou léčbu.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Co ukazují o ochotě dojíždět za lékařskou péčí data.
  • Jaké jsou rozdíly ve výsledcích péče mezi specializovanými centry a malými nemocnicemi.
  • Jak řešit rozpor mezi kvalitou a dostupností lékařské péče.