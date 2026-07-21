V posledních dnech spíše zapadl nápad premiéra Andreje Babiše na úplnou privatizaci státního podílu v Explosia a částečnou privatizace Letiště Václava Havla. To v době, kdy jeho ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jednou týdně připomíná, že je třeba zestátnit výrobu elektřiny ČEZ, údajně protože to má být strategický podnik.

Možná se tedy hodí stručně sepsat vývoj vlastnictví státu a diskusí ohledně současných státních účastí.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Budějovický Budvar – diskuse o privatizaci a vliv známkoprávních sporů
  • Česká pošta – klesající tržby, rostoucí náklady a otázka státní koncepce nebo prodeje
  • Explosia – vývoj vlastnické struktury a současná ziskovost v době zbrojení
  • ČSA a Letiště Václava Havla – historie privatizací, zestátnění a dopady na letecké spojení
  • ČEZ – od kuponové privatizace po opakované výzvy k zestátnění a srovnání s modelem EDF
  • Plán nákupu plynu na 15 let a jeho propojení se státními zásahy v energetice
  • Transgas, zásobníky, GasNet a zpětné odkupy státem – dopady na energetickou politiku
  • Bytový fond měst – masivní prodeje 2000–2010 a následné drahé nákupy či výstavba

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.