V posledních dnech spíše zapadl nápad premiéra Andreje Babiše na úplnou privatizaci státního podílu v Explosia a částečnou privatizace Letiště Václava Havla. To v době, kdy jeho ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jednou týdně připomíná, že je třeba zestátnit výrobu elektřiny ČEZ, údajně protože to má být strategický podnik.
Možná se tedy hodí stručně sepsat vývoj vlastnictví státu a diskusí ohledně současných státních účastí.
Co se dočtete dál
- Budějovický Budvar – diskuse o privatizaci a vliv známkoprávních sporů
- Česká pošta – klesající tržby, rostoucí náklady a otázka státní koncepce nebo prodeje
- Explosia – vývoj vlastnické struktury a současná ziskovost v době zbrojení
- ČSA a Letiště Václava Havla – historie privatizací, zestátnění a dopady na letecké spojení
- ČEZ – od kuponové privatizace po opakované výzvy k zestátnění a srovnání s modelem EDF
- Plán nákupu plynu na 15 let a jeho propojení se státními zásahy v energetice
- Transgas, zásobníky, GasNet a zpětné odkupy státem – dopady na energetickou politiku
- Bytový fond měst – masivní prodeje 2000–2010 a následné drahé nákupy či výstavba
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