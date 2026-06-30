Velkým tématem pražské burzy posledních týdnů je chystaná transformace ČEZ. Trochu ve stínu je ale další zajímavý příběh: možný prodej výrobce střelného prachu Explosia ze strany státu. Téma pro kapitálový trh důležité z toho důvodu, že mezi zájemce o Explosii by zřejmě měly patřit i na burze obchodované firmy Colt a CSG.
Dnes zisková Explosia ještě před sedmi lety generovala ztrátu a donedávna byla široké veřejnosti prakticky neznámá. Zaujala mě nedávná slova ministra průmyslu, že o koupi Explosie byl zájem již před lety, tedy v době, kdy zrovna nebyla v ideální kondici. Profesionálové z oboru tak dávno vědí, že jde o zajímavý podnik.
Když si dám na misku vah, která z výše uvedených zbrojních firem by mohla o Explosii usilovat více, vychází mi spíše Colt. Zatímco CSG si již v tomto odvětví prostřednictvím zahraničních akvizic vytvořilo pozici, Coltu tento mezičlánek pro výrobu munice zatím chybí. V jeho případě by zároveň šlo o absolutní propojení byznysu. Colt již většinově vlastní Synthesii, která dodává nitrocelulózu Explosii, ta z toho vyrobí střelný prach, který pak mimo jiné míří i do Coltu, konkrétně do jeho vlašimské dcery Sellier & Bellot vyrábějící malorážovou munici. Šance Coltu se podle mého názoru zvyšují i proto, že o Explosii chce údajně usilovat ve spolupráci s francouzským výrobcem střelného prachu Eurenco.
Vysoká hra o Explosii: jeden český zbrojař je už domluvený s Francouzi. Proč vstup investora dává smysl?
Kdo a jestli vůbec někdo získá Explosii, teprve uvidíme, stát se teprve rozhoduje. Myslím si, že o zájemce nebude nouze. Nesdílím názor, že by se stát z bezpečnostního hlediska neměl zbavovat tohoto producenta důležité suroviny. Polemika se vede zejména v kontextu rizik souvisejících s narušením dodávek munice české armádě. Dle mého soudu se v tomto směru není třeba obávat. Přímý obchodní vztah mezi Explosií a armádou totiž z logiky věci ani neexistuje. Explosia vyrábí meziprodukt, finální produkt v podobě munice dodávají armádě až výrobci jako třeba Sellier či CSG. Mimochodem soukromé firmy a nikdo se nad tím nepozastavuje.
Explosii podle mého názoru soukromý vlastník neuškodí. Prodá-li se vhodnému investorovi se zkušenostmi z oboru energetických materiálů, může jí to jen napomoci k dalšímu rozvoji.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit