Internet demokratizoval informace. AI agenti to právě teď posunuli ještě o gardu výš: demokratizují schopnosti. Vzniká nová forma kapitálu – kapitál schopností. Jedna věc je mít informace, druhá vědět, co s nimi. Teď všechno všichni nejen vědí, ale nově i umí. Začínáme všichni ze stejné startovní čáry – král i žebrák. S agentem jsou si rovni.

Naskočte rychle! Než to zakážou. Protože tohle je přesně ten typ dějinného okna, které je nejdřív směšné, potom módní, potom samozřejmé a nakonec regulované. Teď jsme ještě v té krásné, divoké, trochu pirátské fázi, kdy se dá zkoušet téměř všechno. A kdo si hraje, ten se učí nejrychleji.

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Co se dočtete dál

  • Jak vzniká a co znamená nový „kapitál schopností“?
  • Které tradiční výhody elit AI narušuje?
  • Jaká omezení nebo regulace mohou nastat?
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