Kdyby nás dnes při práci viděl Komenský, Karel IV. nebo kdokoli z mírně hlubší minulosti (stačilo by možná pár generací), došel by jistě k závěru, že odpočíváme. Vždyť drtivá většina společnosti již v původním smyslu nepracuje. Nepracuje rukama, nepoužívá svaly, hmoty se skoro nedotýká, a už vůbec se neživí tím, co nás skutečně živí: zemědělstvím.

My sice stále říkáme, že nás „živí“ ta či ona práce, ale to je archaismus. Práce nás platí, živí nás jídlo. Tedy zemědělství. A zemědělství se věnují dvě procenta celkové výroby. Zbytek nás se „živí“ něčím úplně jiným: povětšinou slovy. Nebo dotýkáním se strojů – tedy něčeho, co není živé. A živé nikdy nebylo. A už vůbec se neživíme plody naší práce.

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Co se dočtete dál

  • Jaký podíl ekonomiky dnes tvoří zemědělství?
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