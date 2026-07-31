První odhad výkonu české ekonomiky v letošním druhém kvartále vyloženě nenadchl, ale ani nezklamal. Meziroční růst o dvě procenta a mezičtvrtletní o 0,4 lze označit jako „O. K.“ a nechává otevřenou cestu k relativně vydařenému celému letošnímu roku. A ačkoliv dosud nemáme k dispozici detailní informace, ze stručného vyjádření statistiků vyplynula jedna potěšující zpráva. Možná až podezřele potěšující.
Nejrychleji rostoucím sektorem se totiž podle všeho stal průmysl. To je vítaná změna po několikaletém období, kdy z tohoto pro Česko klíčového odvětví chodily vesměs samé špatné zprávy. Drahé energie, americká cla, slabé Německo, sílící Čína – tyto a mnohé další argumenty přicházely na přetřes při snahách vysvětlit, proč objem naší průmyslové výroby již od roku 2018 de facto stagnuje.
Že by konečně přicházel obrat? Inu, statistika HDP není jediná, která v poslední době průmyslu lichotila. Za duben i květen máme i poměrně slušná data o objemech produkce. A známý index nákupních manažerů, který se snaží měřit kondici zpracovatelského sektoru, se nachází dokonce na nejvyšší hodnotě od dubna roku 2022. Vlastně se tento index drží na optimistických úrovních již od… začátku války v Iránu.
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Moment… Cože?
Začátek války, která zdražuje energie, vysává ze spotřebitelů kupní sílu, a navíc hrozí zablokovat dodávky klíčových průmyslových vstupů, se časově přesně shoduje s momentem, kdy z průmyslu začala chodit dobrá čísla?
Bohužel je to tak. Nabízí se tedy nepříjemně prozaické vysvětlení zázračného oživení českého průmyslu. Jeho odběratelé se mohou ve strachu z budoucích výpadků dodávek snažit předzásobit a horečnatě nakupují. To znamená, že až si naplní sklady, nakupovat opět přestanou. A pokud mezitím skutečně začnou významně drhnout dodávky vstupů, nebude pak vyrábět ani pro koho, ani z čeho.
Velmi rád se budu mýlit, obávám se však, že ve skutečnosti nejsme svědky renesance českého průmyslu, ale spíše pomíjivého záblesku falešné naděje.
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