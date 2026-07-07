Japonský jen se vůči americkému dolaru nachází poblíž nejslabších úrovní za posledních 40 let. Letos na jaře se ho tokijské úřady už jednou pokusily podpořit. Jenže intervence za rekordních bezmála dvanáct bilionů jenů byla předem ohlášená, trh ji čekal a jen je tak dnes slabší než předtím. Ministerstvo financí proto mění taktiku a možná chystá další krok. Ono „možná“ je zásadní, protože záměrná nejistota, kterou japonské úřady zvolily, má zaskočit spekulanty sázející na slabý jen. Podmínky pro obrat jeho slabosti se i díky červnovému zvýšení úrokových sazeb ze strany Bank of Japan začínají zlepšovat. Náhlé posílení japonské měny přitom může být důležitou roznětkou.
Jen je totiž učebnicovým příkladem financující měny. Roky nulových sazeb z něj udělaly nejlevnější peníze na světě. Investoři si tak v jenech půjčují a kupují výše úročená, či chcete-li výnosná, aktiva jinde, například americké akcie nebo dluhopisy. Dokud jen slábne nebo je stabilní, výsledkem je stabilní zisk plynoucí z rozdílu úrokových měr. Posílení kurzu ale znamená, že cizoměnová aktiva už v jenech nenesou tak vysoký výnos, při výrazném posílení se dostanou do ztráty. Ztráty a rostoucí volatilita vynutí uzavírání pozic, tedy prodej cizoměnových aktiv a zpětný nákup jenu. To generuje tlak na další posílení jenu a celý mechanismus se opakuje, silnější a silnější.
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Že nejde o teorii, ukázalo léto 2024. Po zvýšení japonských sazeb a slabých datech z USA jen během několika týdnů posílil o více než 10 procent. Index Nikkei odepsal přes dvanáct procent v jediné seanci. Panika, která se přelila do New Yorku i do kryptoměn, ale rychle opadla, když zvítězil všeobecný tržní optimismus. Následující zvyšování sazeb ze strany Bank of Japan už proto takový dopad nemělo.
Tentokrát přibyla nová vrstva. Tokijská burza se proměnila v koncentrovanou sázku na umělou inteligenci, financovanou zahraničním kapitálem. Velká část těch peněz je přitom zajištěná proti jenu. Fond koupí japonské akcie a zároveň prodá jeny, aby vyloučil kurzové riziko. Jak akcie rostou, musí zajištění zvětšovat, tedy prodávat další jeny, a to měnu drží pod tlakem. Mechanismus může ale pracovat i opačně. Prudké posílení jenu spustí zavírání pozic v amerických technologických akciích, a protože tokijský index těží ze stejného polovodičového příběhu, držený stejnými fondy, padá takřka naráz. Padající akcie pak nutí zajištění rušit, tedy jeny nakupovat, což posílení ještě přiživí. Zajištění, které jen léta tlačilo dolů, ho v nepříznivém scénáři vymrští nahoru. Naopak opravdu silná akciová rallye by z tohoto důvodu mohla případné intervence významně oslabit.
Sledovat vývoj jenu a dění na amerických technologických akciích tak může být v následujících týdnech napínavý thriller.
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