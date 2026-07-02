Letošek je rokem hned dvojích významných 250. „narozenin“. Už 9. března slavila ekonomie výročí publikace Bohatství národů od Adama Smithe – své dodnes platné bible, kde stojí psáno, že za to, že už nežijeme v jeskyni (a že vy čtete tyto řádky), vděčíme obchodu. Výměně. Že se nesnažíme vyrobit si všechno sami. Druhým oslavencem budou v sobotu USA, které se „rozhodly“ své výročí paradoxně slavit celoročním popíráním výše zmíněného faktu. Jejich cla na celý svět mají prý zajistit, že si vše budou znovu vyrábět sami.
EU však nezůstala pozadu. Slaví podobně, a dokonce vše na ty americké narozeniny ještě lépe načasovala. Jen tři dny před nimi totiž začala i v Česku vybírat „clo“ na drobné zásilky, které si někdo dovolil někomu poslat z nečlenské země. Za každou položku daň 75 korun, plus 21procentní daň z daně. Prý aby se podpořila evropská výroba. Ta se tím ale nemá jak podpořit – vyrábět věci mimo EU bude vždy levnější. Ukončí se tím však jeden nesmysl pramenící z nesmyslné dotace.
Většinu té zásilky třeba s kytarovým trsátkem, které jsme si objednali z druhé strany planety, totiž tvoří vzduch. Místo aby se do Česka trsátka dostala zabalena úsporně do krabic po desetitisících a až tady se po jednom rozesílala ke kytaristům, balí se po jednom už v Asii. Včetně bublinové fólie a vždy s adresou svého kytaristy jsou nakládána na kontejner. Ten tak z Asie dováží hlavně vzduch. Tady jej přitom máme dostatek, mnohdy i vyšší kvality.
A kde je ta dotace takového nesmyslu? V roce 1969 se pošty světa dohodly, že si příchozí balíčky budou navzájem roznášet „zdarma“. Jinak by si nikdo z chudé země (jako z tehdejší Číny) nemohl dovolit něco poslat do bohaté, kdyby měl v poštovném ještě zaplatit tamní listonošstvo. Při zhruba symetrickém provozu se to stejně „vykrátí“. Dnes ale balíčky proudí jen jedním směrem a drobná úprava tarifu byla v roce 2019 povolena jen zemím větším, než je Česko. A protože ztrátovou roznášku platí daňový poplatník (i ten, který si nikdy nic neobjednal), dotovali jsme doposud dovoz asijského vzduchu. Dotace je druh záporné daně. Takže i zde platí, že za vším divným divná daň.
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