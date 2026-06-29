V poslední době bývám oslovován s dotazem, proč mediálně vystupuji s názorem, že nemovitosti neznamenají automaticky růst hodnoty, a jaké by k tomu mohly vést důvody. Dovolím si popsat dva negativní scénáře, které by za určitých okolností mohly nastat. Oba jsou spjaté s ekonomickou situací, a tedy s koupěschopností domácností a schopností spořit.
Největším driverem současného růstu hodnoty komerčních nemovitostí je kromě neschopnosti státu urychlit stavební řízení také možnost českého kapitálu kupovat i nemovitosti, které doposud drželi zahraniční vlastníci. Ve chvíli, kdy je zahraniční kapitál při většině transakcí prodávající, drží před propadem cen trh s komerčními nemovitostmi pouze ten český, který jej plně zastoupil. Za situace, kdy by došlo k zastavení pravidelných přítoků, nebo dokonce k odlivům prostředků střadatelů z fondů, by pak fondy, které hospodaří s vysokým dluhem, mohly pod tlakem nedostatku likvidity být nuceny prodávat své nemovitosti. Při absenci zahraničního kapitálu by to znamenalo scénář poklesu hodnoty nemovitostí.
V těchto osmi zemích říkali, že ceny bytů nikdy klesat nebudou. Jenže pak to začalo
Druhým scénářem s podobnou mírou pravděpodobnosti, neboť by měl shodný spouštěč, je pokles kupní síly domácností. Ten by mohl znamenat utlumení spotřeby, a tím i pokles obratu v retailu. Již nyní lze vidět, že nájemci uzavírají nájemní smlouvy za podmínek, které si před několika lety v nájemní smlouvě nikdo nedokázal ani představit a jež nyní developeři akceptují, protože by jinak smlouvu uzavřít nemohli. Nájemní smlouvy jsou i vzájemně provázané a konec jednoho nájemce může odstartovat řetězovou reakci, která umožní odchod i ostatním nájemcům. Výsledkem může být řada prázdných jednotek a ztráta jejich hodnoty. To se samozřejmě může následně propsat do výkonnosti fondu. Za předpokladu, že jsou nemovitosti oceňovány správně.
Rozhodně není mým cílem investory znepokojit – většina ukazatelů zatím ukazuje na pozitivní vývoj –, ale ukázat také možné scénáře, které nemusí být zcela pozitivní, a uvést marketingový obraz nemovitostí do rovnováhy s realitou.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit