Zbláznili jste se?! Vy děláte tady z toho strážnického festivalu politický festival! Ani za bolševika to nebylo. Za bolševika byl festival politické písně někde jinde, ale nikdy ne tady!
Zdá se, že hlavní aktuální politickou událostí je vystoupení vicepremiéra, ministra zahraničí a předsedy vládních Motoristů Petra Macinky na folklorním festivalu Strážnice. Ano, bylo to bizarní, svým způsobem zajímavé a skoro to vypadalo, že Petr Macinka, kterého nevoliči současné vládní koalice nemají rádi, dostal od návštěvníků strážnického festivalu pořádně za uši.
Jenže nedostal. To možná my, kterým záleží na tom, aby si o nás lidé mysleli spíše něco dobrého, můžeme mít dojem, že Petr Macinka (zaslouženě, protože se nám nelíbí jeho styl politiky) strašně trpěl, když na něj stovky lidí bučely, pískaly a řvaly „vypadni“. Jenže Petr Macinka byl ve skutečnosti rád.
Podle červnového volebního modelu agentury STEM by Motoristé sotva přelezli pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny. Už několik měsíců po sobě se jejich voličská popularita propadá. Proč dostali voliči Petra Macinku a Filipa Turka do sněmovny a do vlády? Protože slibovali rozbít svět politických „lepšolidí“. A také, že pohlídají Babiše. A moc se jim nedaří ani jedno. Takže jak znovu vyburcovat svoje publikum? Přes emoce. Zase trochu nastartovat ty naše oblíbené kulturní války. Zase si trochu zatrollit.
Pravda, celé to začal motoristický ministr kultury Oto Klempíř spíše nechtěně. Vystoupil na festivalu v pátek, a jelikož není zrovna nejostřejší tužkou ve vládním penálu a lidé nejsou blbí a tu jeho neschopnost poznají, celkem spontánně ji ocenili pískotem.
Kdyby Klempíř zůstal v J.A.R., což je dobrá kapela a má dobré písně, diváci by nepískali. Klempíř ale kapelu vyměnil a ta nová prostě nemá dobré písničky. A na takové kapely se odjakživa píská. Klempíř to mohl unést, k showbyznysu to patří, ale moc se mu to nepovedlo. Ublíženecky naťukal do klávesnice pár urážek a odsudků strážnických diváků a poslal je na sociální sítě.
To Macinka je z jiného těsta. Uvědomil si, že mu Klempíř připravil skvělou možnost, jak využít svoji hlavní, a vlastně už jedinou zbraň – provokaci.
Petr Macinka je člověk, který se má velmi rád a nijak ho neznejistí, když na něj nějaký dav bučí. Nebylo pro něj tedy nic snazšího, než si dát v té Strážnici v sobotu druhé kolo.
Výsledek byl předem zaručen – hlavní pozice na titulních stranách všech zpravodajských webů, a dokonce třeba i podstatná část nedělní politické debaty na veřejnoprávní České televizi. Ta se sice mohla v těchto vedrech věnovat s odborníky a vědci třeba klimatické změně, ale Macinkova nová politicko-emoční hra byla o moc atraktivnější. (A snazší na zpracování). My diváci, v průměru postavy spíše emoční než rozumové, jsme to ocenili. K vlastní škodě.
Není to totiž nijak důležité. Jen očekávatelný střet politika s voličem jiných preferencí. Není zde ani žádná koaliční roztržka, a to bez ohledu na slova třeba Aleny Schillerové, které se Macinkovo jednání „nelíbilo“. Taková reakce jsou jen povinná jízda. Především to Hnutí ANO pomůže odvést pozornost od podstatných věcí. Třeba od mizerného služebního zákona, skandální snahy ovládnout veřejnoprávní média nebo od brutálně se prohlubujícího dluhu ve veřejných financích.
Celá věc brzy utichne. Není důležitá. Jen pro Motoristy. Ti potřebují každý takový trolling, aby udrželi v pozoru těch pár procent nespokojenců, kteří by v nich mohli najít, samozřejmě falešnou, útěchu. A až to celé utichne, bude klid na podstatné věci. Tedy jen do momentu, než se objeví další průzkum voličských preferencí a Macinka vymyslí nějakou další legrácku.
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