Ministři Babišovy vlády se začínají chovat jako ustrašení žáčci, kteří se snaží mermomocí vyhnout nepříjemné písemce. Vláda slíbila, že o složení delegace na summit NATO rozhodne v pondělí. Když se ale na její jednání ohlásil prezident, o jehož účast primárně jde, narychlo odložila rozhodnutí o dva týdny.
Zdálo by se tedy, že prezident navštívil Strakovu akademii zbytečně. Ovšem není to pravda. Jeho krátká návštěva měla hned několik pro vládu nepříjemných efektů.
Co se dočtete dál
- Jak se projevila kolektivní zbabělost ministrů.
- O co ve skutečnosti ve sporu o summit NATO jde.
- Jak s tím souvisí civilizovanost země.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.