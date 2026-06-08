Ministři Babišovy vlády se začínají chovat jako ustrašení žáčci, kteří se snaží mermomocí vyhnout nepříjemné písemce. Vláda slíbila, že o složení delegace na summit NATO rozhodne v pondělí. Když se ale na její jednání ohlásil prezident, o jehož účast primárně jde, narychlo odložila rozhodnutí o dva týdny.

Zdálo by se tedy, že prezident navštívil Strakovu akademii zbytečně. Ovšem není to pravda. Jeho krátká návštěva měla hned několik pro vládu nepříjemných efektů.

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  • Jak se projevila kolektivní zbabělost ministrů.
  • O co ve skutečnosti ve sporu o summit NATO jde.
  • Jak s tím souvisí civilizovanost země.
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