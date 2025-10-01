Politici a jejich týmy označují každé volby za ty nejdůležitější v historii. Logicky, ze svého pohledu – chtějí mobilizovat vlastní voliče. Vezměme to jinak: každé volby jsou důležité.
O těch pátečních a sobotních platí, že se odehrávají v dosud bezprecedentní situaci. Nikdy od roku 1989 nebylo tak rozkolísané a zpochybněné mezinárodní prostředí, v němž my Češi žijeme a bez jehož stability Česko prostě nemůže být bezpečnou a prosperující zemí. Nedaleko od nás vede Rusko brutální agresivní válku a je evidentní, že jeho mocenské cíle jsou mnohem dalekosáhlejší, nekončí na Ukrajině.
Dosavadní klíčový garant naší bezpečnosti, tedy Spojené státy, se zároveň stává nejistým a zcela nepředvídatelným spojencem. Jde o „ztrátu jistot, které se ještě nedávno zdály nezpochybnitelné“, jak to pojmenoval prezident Petr Pavel ve svém úterním projevu.
Co se dočtete dál
- V čem strany vidí situaci správně.
- Která strana má neprogram, jak by řekl Václav Klaus.
- Co je nezbytně nutné k prosazení cílů v Evropě, ale čeští politici to stále nepochopili.
