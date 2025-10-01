Předvolební projev prezidenta Petra Pavla byl krátký, ale možná i proto byl nejlepším projevem, který dosud pronesl. Věcně v něm zaznělo všechno, co bylo potřeba. A hlavně prezident ve zkratce ukázal, že chápe, že být nadstranický neznamená být za všech okolností neutrální. Tedy, že má cit pro to, kdy je potřeba opustit umělou politickou neutralitu a říci jasné slovo k tomu, co je pro Česko ve volbách nejdůležitější. I když to část politické scény, jak jsme viděli například na zlobné reakci Kateřiny Konečné, nepotěší.
Co se dočtete dál
- Co bylo na projevu Petra Pavla nejpodstatnější
- Proč je v pořádku že prezident není politicky neutrální
- Jak se bude chovat při sestavování vlády
