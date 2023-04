Dana Němcová? Totální pilíř disentu. Bez ní by to asi ani nešlo,“ odpovídá filozof a disident Daniel Kroupa na otázku, co ho napadne, když slyší jméno ženy, která nyní zemřela ve věku 89 let. „Vždycky dokázala všechny držet pohromadě a...

12. 4. 2023 ▪ 6 min. čtení