Je to víc než čtvrt století, co jsem v Olomouci začal studovat práva. Jako poslední z celkem čtyř právnických fakult, navíc druhá porevoluční, to olomoucká práva neměla jednoduché. Opakovaně procházela náročnou reakreditací. Etablovat jí koncem 90. let pomáhala známá jména. Jedno z nich patřilo tehdejší čerstvé předsedkyni Nejvyššího soudu Elišce Wagnerové.

Pamatuju si to, jako by to bylo dnes. My prváci jsme v pátek ráno chodili na úvod do práva s tehdejším ústavním soudcem Antonínem Procházkou. Na chodbě se vždycky před tím pozdravil a krátce pohovořil s Eliškou Wagnerovou. Ta na stejný čas přicházela přednášet druhákům ústavní srovnávací systémy.

V té době jsme my prváci o ústavním právu, natož o tom srovnávacím, nevěděli vůbec nic. Čekalo nás až za rok. Přesto jsme si ale chtěli Elišku Wagnerovou vyslechnout. A tak jsme občas místo na své přednášky šli na ty její.

S odstupem let si už nevybavím, o čem přesně tehdy byla řeč. Přece jen jsme se do debat na přednáškách Elišky Wagnerové pro druháky svými dotazy raději nezapojovali, abychom se neprozradili. Každopádně Eliška Wagnerová zakončila jednu z nich doporučením, které si od té doby pamatuju a nikdy nezapomenu. Je prosté, jednoduché a pravdivé. „Odpovědi na všechny právní otázky najdete v ústavách. Takže budete-li mít jako soudci a advokáti na stole naši Ústavu a Listinu, najdete všechny odpovědi právě v nich.“

Před bezmála šesti lety jsem se s Eliškou Wagnerovou sešel vůbec poprvé osobně. Působil jsem tehdy v novinařině a dělal s ní rozhovor. Uvítala mne ve svém brněnském bytě. Během loučení jsme spolu vedli zajímavý dialog a já přiznal, že jsme jako prváci před čtvrt stoletím potají chodili na její přednášky z ústavních srovnávacích systémů. A řekl jí, co jsem napsal výše, totiž že studentům prozradila algoritmus, jak a kde najít odpovědi na všechny složité právnické otázky. „Nevím, jestli jsem to řekla zrovna takhle…, ale pravda to je.“

Důvodů, proč vzpomínat na Elišku Wagnerovou, která zemřela ve věku 76 let, mám mnoho, ale tenhle je pro mne ten největší, protože její rada se mi už několikrát osvědčila.