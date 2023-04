Dana Němcová? Totální pilíř disentu. Bez ní by to asi ani nešlo,” odpovídá filozof a disident Daniel Kroupa na otázku, co ho napadne, když slyší jméno ženy, která nyní zemřela ve věku 89 let. „Vždycky dokázala všechny držet pohromadě a byl na ni absolutní spoleh.“ Je to přesné. Životní příběh Dany Němcové, psycholožky, matky sedmi dětí, jedné z prvních signatářek Charty 77, opravdu není jenom příběhem osobní statečnosti, neodmyslitelné od celého protikomunistického hnutí v bývalém Československu. Je to současně příběh intelektu, empatie a víry, který může být inspirací a kotvou pro každého, kdo nechce jen plynout s dobou, pro každého, kdo uvažuje v kategoriích přesahu, a současně ví, že tyto kategorie mají smysl jen tehdy, když se propisují do každodenního praktického života.

