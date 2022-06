V posledních týdnech nás média informují o klesajících cenách kryptoměn. Podíváme-li se na šestiměsíční vývoj ceny Bitcoinu, uvidíme 45% pokles. Nadšenci věří, že se jedná o dočasný výprodej, v dohledné budoucnosti se dá očekávat několikanásobné zhodnocení investice, při poklesu je tedy potřeba nakupovat. Skeptici tvrdí, že kryptoměny jsou bublina, obdoba tulipánové horečky, případně rovnou podvod. Třetí skupina lidí vývoj cen kryptoměn z nedostatku zájmu nekomentuje a nesleduje. Co ale stojí za současným poklesem a má smysl do kryptoměn investovat?

I když kryptoměny měly být původně nezávislé a fungovat jako „digitální zlato“, dnes vidíme, že se vyvíjí podobným směrem jako akciové trhy. Ty posílá dolů válka na Ukrajině, extrémní inflace a rostoucí úrokové sazby v USA, v poslední době se navíc přidávají obavy z šíření opičích neštovic. V květnu jsme ale byli svědky situace, kdy se ceny bitcoinu a akcií zachovaly odlišně. Přispěl k tomu kolaps kryptoměny LUNA, jejíž cena během několika dní klesla z 90 dolarů na 0,0001 dolaru. Její sesterská měna Terra (UST), tzv. stablecoin, jejíž hodnota měla být zafixována na 1 hodnotu dolaru, zkolabovala také a dnes má hodnotu pouhé 2 centy. To ukázalo, že „stabilní“ kryptoměna, která je krytá pouze jinými kryptoměnami, a ne skutečnými penězi, se může při propadech trhu zcela zhroutit. Tether, nejvýznamnější stablecoin a podle tržní kapitalizace třetí největší kryptoměna na světě, v reakci na to vykázal do té doby nevídané odchýlení od hodnoty 1 USD. Lidé měli v kryptoměnách LUNA a UST uloženo téměř 50 miliard dolarů, o které přišli. Objevily se nepotvrzené zprávy o sebevraždách investorů, kteří ztratili své celoživotní úspory.

Kolaps kryptoměny LUNA ukazuje zásadní moment. Tím je, že kryptoměna na rozdíl od zlata nebo komodit nemá vnitřní hodnotu a její cena může libovolně spadnout k nule. Krach LUNA podle všeho nebyl náhodný, a obětí podvodníků se může stát kryptoměnový protokol, burza, ale i jednotlivý investor. Kryptoměnu sice nelze fyzicky ukrást, ale lze odcizit tzv. seed, tedy kombinaci slov, která zajišťují možnost manipulace s kryptoměnou. Toho podvodníci dosáhnou například instalací malware do počítače oběti nebo vytvořením falešných internetových stránek, kam uživatel svůj seed omylem napíše. Metody podvodníků jsou čím dál sofistikovanější a manipulativnější.

Podíváme-li se na pětiletý graf ceny Bitcoinu, uvidíme nárůst o bezmála 1000 %. Bitcoin se začal využívat jako státní měna v Salvadoru, zájem využívat ho vyhlásila i Středoafrická republika, kryptoměny se neustále technologicky rozvíjejí. Čím více bude uživatelů kryptoměn, tím větší budou mít hodnotu. Má tedy smysl do nich investovat právě dnes?

Vzhledem k nelepšícím se globálním podmínkám to není možné doporučit. Případný investor by měl investovat pouze tolik, kolik si může dovolit ztratit, a nastavit svůj investiční horizont na dlouhé roky nebo i desetiletí. Kryptoměny rozhodně nejsou vhodné pro každého. Je nutné ovládat angličtinu a být připraven aktivně sledovat nové trendy. Svět kryptoměn je divoký západ, ve kterém je nutné mít počítačovou gramotnost a znát triky podvodníků. V neposlední řadě je nutné si zachovat klidnou hlavu a nepodléhat pokušení bezhlavě nakupovat v případě růstu a panicky prodávat v případě poklesu trhů. V opačném případě je nutné se rozloučit s klidným spánkem.