Letošní pohyb kurzu tuzemské měny proti euru asi nejlépe charakterizuje výraz plíživé posilování koruny. Měna skutečně zpevňuje postupně v průběhu téměř celého roku, snad s výjimkou jediné větší korekce. Ta se odehrála na začátku dubna, kdy zapadla do všeobecného otřesu trhů po vyhlášení takzvaných recipročních cel prezidentem Trumpem. Z pohledu uplynulé dekády se letošní zisky koruny proti euru – o 3,5 procenta – zatím řadí mezi ty nejvýraznější. A nutno dodat, i mezi ty nejpřekvapivější. Co za tímto vývojem stojí?
V první polovině roku koruně prospíval nečekaně silný pohyb na eurodolarovém trhu. Tak jak bývá zvykem, s posilováním eura proti dolaru získávala koruna nejen proti dolaru, ale i proti euru. Vedle toho pomohl tuzemské měně příznivý vývoj na takzvaném úrokovém diferenciálu. Ten se v její prospěch rozšířil díky tomu, že ČNB snížila úrokové sazby v menším rozsahu než ECB. Přibližně od poloviny roku se tyto podpůrné faktory vytratily. Euro již své zisky proti dolaru trendově nerozšiřovalo, ČNB i ECB již své základní sazby neměnily.
Silná koruna brzdí inflaci. Sama o sobě ale centrální banku nepřesvědčí, aby zlevnila úroky. V české ekonomice se dějí důležitější věci
Koruna však ve své jízdě pokračovala dál. Případné negativní zprávy na geopolitické scéně či z tuzemské ekonomiky byly doprovázeny maximálně krátkodobým zakolísáním kurzu. Zvrat ve vývoji nepřinesly ani výsledky parlamentních voleb v tuzemsku a hrozba méně vřelých vztahů s EU a odklonu od rozpočtové odpovědnosti.
Co lze na kurzu eurokoruny očekávat dál? Možné vodítko přináší vývoj v posledním měsíci, kdy pozorujeme známky určitého přešlapování na místě kolem úrovně 24,30 koruny za euro. Posun k mírně slabší koruně v dohledné době vidíme jako reálnější než její další posílení. Jako hlavní přítěž mohou působit komplikace při sestavování nové vlády a schvalování státního rozpočtu na rok 2026. Pro příští rok spatřujeme dvě hlavní podmínky pro to, aby se případné oslabení koruny neprohloubilo. Euro si udrží zisky proti dolaru a Česko si udrží pověst země s relativně zdravými veřejnými financemi.
