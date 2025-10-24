V našem veřejném prostoru se cosi ztenčuje. Chodníky jsou stále plné, parky žijí. Kdo se ale dívá pozorněji – a ještě lépe, kdo měří –, uvidí, že se proměnila struktura našich každodenních interakcí.
Spolu s kolegy z Yale, Harvardu a dalších univerzit jsme pomocí umělé inteligence porovnali záběry veřejných prostranství ze sedmdesátých let s nedávnými videi ze stejných míst v New Yorku, Bostonu a Philadelphii. Zjištění jsou výrazná: lidé chodí rychleji, zastavují se méně a scházejí se řidčeji.
Co se dočtete dál
- O kolik se zvýšila průměrná rychlost chůze ve veřejných prostorech.
- Proč lidé méně zastavují a méně se scházejí v parcích a na náměstích.
- Které designové zásahy (lavice, stín, voda) nejvíc podporují setrvání a konverzaci.
