Zatímco deficit státního rozpočtu pro rok 2027 se zdá být již vyřešený, odhadovat jeho vývoj v roce 2028 zůstává bezpečně mimo možnosti běžných smrtelníků i institucí.
Například Česká národní banka ve své aktuální prognóze předpokládá, že k žádné konsolidaci nedojde a deficit se sníží o zanedbatelných 10 miliard. Naproti tomu fiskální výhled ministerstva financí počítá se zlepšením o 50 miliard, což přibližně odpovídá nedávnému výroku předsedy vlády, který hovořil o 60 miliardách. Ještě silnější ambice avizovala ministryně financí, která by údajně ráda cílila až na 100 miliard. I tento záměr nicméně bledne ve srovnání s fiskálně-strukturálním plánem z letošního června, ve kterém jsme do Bruselu odeslali příslib rovnou 135 miliard.
Ve hře tak evidentně jsou všechny možné varianty od lákavého nicnedělání přes relativně umírněnou konsolidaci až po prudké dupnutí na brzdu. Jedinou variantou, o které se ve slušné společnosti momentálně nemluví, je další prohlubování deficitu.
Krásné nové daně. Česko za ně může zaplatit víc, než kolik vynesou
Ve vládní rétorice je tak v poslední době cítit poměrně zřetelný posun jestřábím směrem. Je sice pravda, že určité ozdravování veřejných financí vláda měla od začátku vtěleno do svého programového prohlášení, ve stejném dokumentu nicméně deklarovala například i úmysl držet celkový deficit pod třemi procenty hrubého domácího produktu. Což se jí už podařilo porušit.
Těžko říct, jestli je zdánlivá změna přístupu skutečně autentická. A pokud ano, jestli k ní přispěla nelibost veřejnosti nad velikostí schodků či třeba makroekonomická realita prudce rostoucích úroků z dluhu.
Každopádně pokud vláda skutečně chce s veřejnými financemi něco udělat, má de facto pouze jeden pokus. Úsporná opatření totiž voliči nemívají příliš rádi. Pokud se stihnou zavést ještě v roce 2028, odnese to pouze případný vládní kandidát na prezidenta. Hned v roce 2029 se ale budou konat volby sněmovní a do těch by bylo ideální, aby lidé na slovo „konsolidace“ pokud možno opět zcela zapomněli.
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