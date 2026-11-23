Když byl Abraham Lincoln 14. dubna 1865 postřelen ve Fordově divadle, měl u sebe dva páry brýlí, kapesní nůž a koženou peněženku. Ta vedle bankovky obsahovala novinové výstřižky. Některé se o prezidentovi a jeho politice vyjadřovaly pochvalně. Slova uznání tak měl u sebe ještě poslední večer svého života.
Ten drobný detail otevírá docela osobní otázku. Kolik povzbuzení člověk potřebuje, aby unesl kritiku a neúspěchy? Pozitivní psychologie kdysi nabídla odpověď s přesností na čtyři desetinná místa. Šlo o číselný poměr, který měl určit hranici, za níž se člověku začne dařit lépe. Jak takové číslo vzniklo? A co z jeho příběhu může pomoci při rozhovoru s partnerem nebo kolegou?
Co se dočtete dál
- Jak vzniklo číslo, které mělo určit hranici spokojeného života?
- Co může prozradit vaše reakce na partnerovu dobrou zprávu?
- Čeho si při děkování všímaly vědkyně ve 370 partnerských rozhovorech?
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