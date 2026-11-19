U alternativních investic, jako jsou private equity, private debt, venture capital nebo nemovitostní fondy, nezáleží jen na tom, do čeho investujete, ale také kdy. Na rozdíl od akcií a dluhopisů obchodovaných na veřejných trzích jde často o dlouhodobé a méně likvidní investice. Výsledek proto ovlivňuje nejen výběr fondu a jeho strategie, ale i ekonomické podmínky v době, kdy fond začíná investovat.
Podobně jako u vína rozhoduje ročník, v odborné řeči vintage, tedy rok, v němž fond zahájil investiční činnost. Alternativní fondy vstupují na trh za odlišných ekonomických podmínek, při různých úrovních ocenění a v různých fázích hospodářského cyklu.
Stejně jako u akcií se ani u nelikvidních alternativ nevyplácí trh časovat. Správný okamžik vstupu nelze spolehlivě odhadnout a u fondů tohoto typu může být chyba dražší. Tyto fondy mají předem stanovenou dobu trvání, typicky 10 až 15 let, a vstupní ocenění se zafixují během investičního období. Fond tak může nakupovat draze a skončit v době, kdy na prodej není vhodný čas. Existují způsoby, jak dobu držení aktiv prodloužit, ale riziko načasování zcela nezmizí.
Řešením je proto postupné investování. Rozložení kapitálových závazků do více vintages, ideálně během tří až pěti let, snižuje závislost portfolia na jediném období a otevírá přístup k příležitostem v různých fázích cyklu. Dobré i slabé roky vstupu se navzájem vyvažují.
Taková diverzifikace není jen otázkou výnosu, ale také likvidity. Fondy svolávají kapitál postupně a vracejí jej až po exitech. Klíčová je kontinuita investování – mladší fondy kapitál čerpají, starší jej vracejí, a portfolio se může stát do značné míry samofinancujícím. To však neznamená, že investor nepotřebuje likviditní rezervu. Distribuce nejsou garantované a v recesi se zpomalují, zatímco svolávání kapitálu může být vyšší kvůli atraktivnějším příležitostem u mladších fondů.
Samotná diverzifikace mezi vintages ale nestačí. Pokud všechny fondy investují do stejného sektoru, regionu nebo podobných společností, mohou být jejich výnosy silně korelované, s čímž se v praxi velmi často setkávám. Ideální je proto kombinovat diverzifikaci nejen napříč „ročníky“, ale i napříč manažery, strategiemi, sektory a geografickým působením fondu.
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