Představme si běžnou poradu. Šéf představil nový projekt, na kterém jeho tým pracoval několik měsíců. Projekt má zefektivnit provoz, snížit náklady a přinést tolik potřebnou digitalizaci. Šéf se rozhlédne po přítomných a pronese obvyklou větu: „Samozřejmě uvítám jakékoli připomínky.“ Následuje několik sekund ticha. Potom se ozve jeden z členů týmu, pochválí připravený návrh a navrhne několik drobných technických úprav. Ostatní přikyvují. Vedoucí odchází s příjemným pocitem, že jeho tým projekt podporuje.
Jenže dva zaměstnanci se cestou z jednání baví o tom, že projekt je od začátku špatně připravený, jeho náklady jsou podhodnocené a že se v něm počítá s něčím, co není možné. Jeden z nich dokonce ví, jak problém vyřešit. Ani jednoho však nenapadlo říct to na poradě.
Co se dočtete dál
- Proč zaměstnanci mlčí, i když mají důležité informace.
- Jak manažeři a podřízení vnímají psychologické bezpečí odlišně.
- Jaké chování vedoucích mlčení vyvolává a upevňuje.
- Jaké ekonomické dopady a rizika přináší nevyužité informace.
- Jak dlouhodobé mlčení ovlivňuje vyhoření a motivaci zaměstnanců.
- Jaké konkrétní kroky mohou manažeři udělat, aby podpořili otevřenou komunikaci.
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