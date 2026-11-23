Česká národní banka „vydala dluhopisy na DLT“, to je něco, co zaujme nejspíš opravdu jen finanční nerdy. Málokdy se totiž běžný člověk zajímá o útroby toho, jak fungují toky peněz mezi komerčními a centrálními bankami, případně mezi státy. Tahle zpráva si však pozornost zaslouží. A to i od těch, kdo běžně neřeší, na jakých systémech tyto penězovody stojí. Týká se totiž informace, v jakých penězích se bude za pár let obchodovat a jestli mezi nimi bude i koruna.
ČNB v říjnu a listopadu poprvé vydala svůj dluhopis v podobě tokenu. Vyzkoušela si na něm nákup, prodej i repo operaci. Všechny procesy běžely na infrastruktuře Centrálního depozitáře cenných papírů a obchody se vypořádaly téměř okamžitě. Jeden dluhopis měl hodnotu 10 000 korun, šlo tedy jen o test.
O tokenizaci se v poslední době mluví čím dál častěji. Je to mimo jiné i proto, že tu máme technologii, která to umožňuje, a zároveň technologie, na kterých je finanční systém postavený, jsou desítky let staré, a tedy značně zastaralé. Distribuovaný registr (distributed ledger technology, DLT) je síť propojených, ovšem samostatných uzlů, které vedou jednu sdílenou účetní knihu, místo aby se vše točilo kolem jednoho serveru. Pojem je podobný blockchainu, na kterém stojí třeba bitcoin, technicky se však jedná o něco trochu jiného.
Tokenizace, tedy přepis finančního aktiva na DLT nebo blockchain, může výrazně podpořit efektivitu celého systému. Převody malých částek mezi účty v Česku dnes díky okamžitým platbám probíhají během pár vteřin. U cenných papírů, větších částek nebo plateb do zahraničí to tak ovšem není. Vypořádání obchodu s akcií nebo dluhopisem trvá den i dva, o víkendu se nevypořádává vůbec, a navíc je to ještě drahé. Tokenizovaná aktiva se dají vypořádat rychle a kdykoli, s nízkými náklady, a tedy výrazně efektivněji.
ČNB se do těchto aktivit nepouští jen tak. Moc dobře ví, že inovace jsou potřeba i ve finančnictví. Sama říká, že chce, aby se s korunovými aktivy obchodovalo jednodušeji než třeba s německými státními dluhopisy a tím zůstala relevantní v digitálním světě. A není zdaleka jediná, kdo se něčím takovým zabývá. Centrální banky po celém světě řeší, jak si ve světě plném konkurentů bankovního systému zajistit své místo.
Být nepopulární je pro centrální banky známkou dobré práce. V konečném důsledku to pomůže všem
Není to totiž poprvé, co soukromé alternativy konkurují bankám a jejich penězům. Fondy peněžního trhu vznikly v 70. letech jako alternativa k bankovním vkladům kvůli regulaci bankovních úroků. Private credit zase prudce posílil po krizi v roce 2008, kdy regulace bankám omezila možnost půjčovat rizikovějším klientům, a do jisté míry je nahradil. A opomenout nemůžeme ani kryptoměny, u kterých je jedním z cílů měna, kterou centrální banky neovládají.
Kryptoměny jsou obchodovatelné 24/7, globálně dostupné, rychle vypořádané a často výrazně levnější než tradiční bankovní převody. I díky tomu začaly fiat měnám (tedy těm nepodloženým ničím, jako třeba koruna, euro nebo dolar) rychle konkurovat, i když často v trochu specifických oblastech, jako třeba v zemích, které mají měnu velmi nestabilní.
Centrální banky, které mají monopol na měnovou politiku, proto pochopily, že musí jednat. Každá však jedná jinak. Čínská centrální banka od roku 2021 testuje vlastní digitální měnu. Evropská centrální banka připravuje digitální euro s testováním od příštího roku. Spojené státy jdou jinou cestou a podporují soukromé instituce v tom, aby vydávaly stablecoiny navázané na dolar. Jde o soukromé tokeny na blockchainu, pevně navázané na nějakou měnu, nejčastěji právě na americký dolar. Tím vlastně upevňují roli dolaru ve světové ekonomice, protože dokážou dolary distribuovat mnohem efektivněji. Soukromí vydavatelé navíc musí nakupovat americké státní dluhopisy, aby tyto stablecoiny mohli krýt. To pro americkou vládu nemusí být úplně špatný obchod.
Pokud se akcie a dluhopisy budou obchodovat jako tokeny, musí na stejné síti být také peníze, kterými se za ně zaplatí. A když tam nebude koruna, bude tam něco jiného. Pro malou měnu, jako je koruna, tak existuje riziko, že ostatní měny budou pohodlnější na používání a ona sama ztratí relevanci, když se bude používat třeba jen k malým transakcím. Navíc ČNB říká, že chce, aby jádro vypořádání stálo na penězích centrální banky, ne na soukromých stablecoinech. Kdyby zaspala dobu, její místo by zabral někdo jiný.
Pro investora se dnes nemění nic. ETF, fondy i dluhopisy fungují stejně jako minulý týden. Nicméně, v horizontu deseti let tokenizace může přinést třeba okamžité vypořádání obchodů, obchodování o víkendu a nižší náklady. Jestli se to bude dít v korunách nebo v dolarech, se rozhoduje už teď.
Autor je hlavní ekonom společnosti Investona
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