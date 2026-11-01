V hnutí ANO Andreje Babiše se něco děje. Začali z něj odcházet ne zcela nevýznamní politici a proti postupu vedení se začíná ozývat dosud nebývalá kritika z vlastních řad. Otázky jsou zřejmé: Jak je to vážné? Může to být začátek rozkladu dominantní vládní partaje?

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Co se dočtete dál

  • Jaké jsou hlubší důvody minirevolty v hnutí ANO.
  • Jak může Andrej Babiš neveselou situaci řešit.
  • Co o budoucnosti ANO rozhodne.
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