Za dobu svého otcovství jsem narazil na pár zneklidňujících poznatků. Jedním z nich je můj dojem, že facebookové skupiny s názvy maminky, miminka, batolata a podobně patří k nejtoxičtějším komunitám, jaké jsem viděl. A to jsem jako novinář četl už hodně sprostoty. Pod příspěvkem zřejmě zoufalé matky, která prosí o radu nebo pár utěšujících slov, se místo povzbuzení často objeví ponižování a agrese.
Schytá to matka i dítě. Ona něco zanedbala, ono už přece mělo ve svém věku zvládat něco, co zatím nezvládá. Nespí v noci? Matka dělá něco špatně, protože jiné děti spí jako andílci. Z původní prosby o pomoc se stává soutěž o to, kdo má schopnější dítě a kdo je lepší rodič.
Rodiče jedou na výkon a soutěží. Děti jsou akorát přesycené, přitom potřebují něco jiného, říká psycholožka
U miminek se porovnává spánek, přetáčení nebo první kroky. U starších dětí přibývá angličtina, plavání, hudební nástroj, příprava na výběrovou školu a bambilion dalších aktivit. A tak si až člověk musí říkat, jestli nedělá něco špatně, že on a jeho dítě tohle všechno nezvládají.
Anebo to může vést k opačným otázkám. Kolik toho dítě z těch všech věcí skutečně potřebuje pro svůj rozvoj? A kolik toho přidáváme hlavně proto, abychom neměli pocit, že za ostatními zaostáváme? Podíval jsem se na to optikou studií a názorů psychologů.
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- Proč stojí za to se zastavit, zamyslet se a trochu ty náročné kalendáře a nároky na děti proškrtat. Často vůbec ani nevychází z našeho přesvědčení...
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