Republikánům se musí s tesknou ironií honit hlavou: „Když se daří, tak se daří.“ Vypadá to, že Donalda Trumpa něco stíhá. Přichází jedna špatná zpráva za druhou. Nicméně sedí i další pořekadlo. „Co kdo zaseje, to také sklidí.“ Americký prezident češe plody svých špatných rozhodnutí. Řada jeho zásadních kroků nepřinesla to, v co doufal. Urodilo se z nich namísto toho trpké ovoce, které vůbec nechutná americkým voličům. To stahuje republikány před volbami do Kongresu každým dnem hlouběji do vod velké porážky.
Pravděpodobnost, že Trumpovi spolustraníci ztratí většinu ve Sněmovně reprezentantů, překročila 90 %. Pád jejich senátní majority, před rokem nemyslitelný, se očekává z téměř 70 %. Čistá Trumpova podpora je na -38 %. Americký prezident rád a často říká, v čem všem je nejlepší, a to od úsvitu věků a zdaleka. Pokud jde o podporu veřejnosti před midterms, je však ze všech amerických prezidentů, u kterých jsou k dispozici data, historicky prokazatelně nejhorší. Nikdo se zatím nedostal pod -30 %. K této hranici se blížili Harry Truman, Richard Nixon a George Bush ml. Ve všech případech republikáni v midterms následně propadli. A co že se Američanům zajídá?
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