Český penzijní systém potřebuje změny. Stárnutí populace, prodlužování délky života a rostoucí tlak na veřejné finance vyžadují, aby si lidé vytvářeli dostatečné vlastní úspory na stáří. Stát by proto měl podporovat silný, konkurenceschopný a výkonný třetí penzijní pilíř. Jenže některé návrhy připravované reformy mohou možná přinést přesný opak.
Ministerstvo financí navrhuje snížit maximální poplatek za správu penzijních fondů na 0,5 procenta. Na první pohled jde o opatření ve prospěch střadatelů. Nižší poplatky přece znamenají více peněz na jejich účtech. Jenže realita je složitější. Rozhodující není pouze výše poplatků, ale především to, kolik penzijní společnost dokáže svým klientům skutečně vydělat.
Co se dočtete dál
- Jaký dopad by mělo snížení stropu poplatků na 0,5 % na menší penzijní společnosti?
- Které společnosti dosahovaly v posledních letech nadprůměrného zhodnocení?
- Jak měřit úspěch reformy?
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