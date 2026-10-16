Na pozadí nedávných prohlášení, která zaznívají z Bílého domu a jimž v Kremlu nadšeně tleskají, se pokusím uvést věci na pravou míru a vysvětlit, co se skutečně děje.

Níže uvádím hlavní výhrady amerického prezidenta Donalda Trumpa a představitelů jeho administrativy vůči ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Podívejme se na jednotlivá obvinění a porovnejme tato prohlášení se skutečnými kroky Ukrajiny a Ruska.

1. „Zelenskyj nechce mír“ a „válku mohl už dávno ukončit“.

Trump tvrdí, že Zelenskyj měl opakovaně možnost uzavřít mírovou dohodu, ale odmítl to. Co ukazují fakta?

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Co se dočtete dál

  • Jaká konkrétní příměří a návrhy na příměří Ukrajina nabídla a kdy?
  • Proč Kreml opakovaně odmítal ukrajinské návrhy na šedesátidenní nebo třicetidenní příměří?
  • Jak legislativa a bezpečnostní podmínky ovlivňují možnost konat volby na Ukrajině za války?
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