Prudký pokles cen francouzských dluhopisů ukazuje, jak rychle se může změnit pohled trhu. Ještě v roce 2020 byl výnos do splatnosti desetiletého francouzského státního dluhopisu záporný. Na začátku letošního roku se pohyboval již nad třemi procenty a na začátku tohoto měsíce dosáhl dokonce 4,90 procenta.
Tento prudký nárůst byl vyvolán souběhem dvou faktorů. Prvním je všeobecný růst úrokových sazeb na globálních trzích reflektující kombinaci inflačních rizik a solidního hospodářského růstu. Druhým jsou pochybnosti o udržitelnosti francouzských veřejných financí. Druhá největší evropská ekonomika se kvůli sérii pětiprocentních rozpočtových deficitů a míře zadluženosti v blízkosti 120 procent HDP stala „nemocným mužem Evropy“. Její dluhopisy jsou nyní vnímány jako rizikovější než dluhopisy Itálie či Řecka a investoři jsou dokonce ochotni akceptovat zhruba u 80 procent dluhopisů francouzských firem nižší úrokové sazby než u dluhopisů samotného státu.
Neudržitelná trajektorie francouzského dluhu je přitom známá řadu let. Současné prozření investorů souvisí s blížícím se termínem prezidentských voleb. Už 18. dubna proběhne první kolo, ve kterém by jasnou favoritku Le Penovou mohl doprovodit kandidát krajní levice Mélenchon. Příčinou je roztříštěnost pole centristických kandidátů. V něm dosavadní favorit Philippe aktuálně ztrácí ve prospěch nové hvězdy Republikánů Lisnarda, který však ještě nemá nominaci jistou. Pokud jeden z nich nezačne centristickému křídlu dominovat, trhy se až do prvního kola voleb úlevy nedočkají.
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Ani postup centristického kandidáta však nemusí znamenat zlom. Porazit Le Penovou ve druhém kole bude pro centristy těžší než v minulosti, a navíc by v případě vítězství stejně jako Macron čelili parlamentu ovládanému opozicí.
Nejpříznivějším scénářem pro investory by tak paradoxně mohlo být vítězství Le Penové podpořené parlamentní většinou zahrnující část centristických sil. To by dávalo alespoň nějakou šanci na částečnou fiskální konsolidaci a kultivaci extrémní pravice vládní odpovědností.
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