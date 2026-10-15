V debatě o snižování českých rozpočtových schodků by se mohlo zdát, že žádná obecně přijatelná doporučení nemůžou existovat – každý z nás by chtěl šetřit leckde, jen ne u sebe. Přesto ale existují úspory, se kterými by měla souhlasit většina z nás. Plynou totiž ze zásad, na kterých se česká společnost shoduje do takové míry, že jsou zakotveny v základech českého právního systému.
Klíčový příklad je obsažen v článku 30 Listiny základních práv a svobod. Podle něj mají právo na pomoc z našich společných, veřejných peněz všichni ti, kteří nemůžou pracovat, ztratili živitele nebo jsou v hmotné nouzi.
Skutečnost je ale úplně jiná. Rouškovné každému důchodci, úsporný tarif na každý elektroměr, stropy na plyn a elektřinu pro všechny domácnosti, aktuálně chystaný mimořádný příspěvek každému důchodci – to vše jsou opatření bez jakékoliv snahy o adresné zaměření jen na ty, kterým skutečně chceme dle výše uvedeného článku 30 listiny ze společných peněz pomáhat. Jsou to opatření plošná, a tudíž mnohem nákladnější, než by měla být.
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Zdaleka nejdražší forma příliš plošné podpory tu existuje už od 90. let: snížené sazby DPH, které snižují náklady úplně každé domácnosti bez ohledu na její majetek a příjmy. Z odhadů ministerstva financí plyne, že touto cestou ztrácíme v současnosti ročně přes sto miliard korun.
Jedním z léků na vysoké české rozpočtové deficity je tedy postupně od snížených sazeb DPH (a dalších forem plošné podpory) ustoupit a nahradit je zesílenou finanční podporou adresně jen pro ty domácnosti, které skutečně mají existenční potíže. Nepůjde o žádný dobrodružný experiment: existuje hned několik zemí, ve kterých už takový chytrý systém adresné podpory v nějaké podobě existuje.
Té většině z nás, která pomoc ze společného nepotřebuje, tato změna zdraží život. Ale na druhé straně to pomůže výrazně snížit deficity české veřejné kasy. Máme v sobě dost ohleduplnosti k našim dětem, které budou naše dnes vytvářené dluhy splácet? Pokud ano, měli bychom se s takovým zdražením smířit.
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