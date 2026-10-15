Opoziční strany čelící stále autoritářštějším vládám dostávaly po léta zdánlivě samozřejmou radu: spojte se. Spojte své hlasy, odložte ideologické rozdíly, dohodněte se na společném kandidátovi a připravte vládnoucí stranu o výhodu rozdělené opozice. Maďarsko a Turecko však ukazují, že tento recept ne vždy funguje.

V obou zemích mimořádně široké opoziční koalice v celostátních volbách neuspěly – v Maďarsku v roce 2022 a v Turecku v roce 2023. Krátce poté však jediná opoziční strana dokázala oslovit voliče daleko za hranicemi své tradiční voličské základny. Maďarská Tisza nakonec v dubnu 2026 porazila Fidesz Viktora Orbána. Turecká Republikánská lidová strana (CHP), která kandidovala převážně samostatně, získala v komunálních volbách v roce 2024 nejvíce hlasů v celé zemi.

Problém nespočíval pouze v tom, že opoziční koalice sdružovaly strany s velmi odlišnými ideologiemi. V širokých aliancích jsou neshody nevyhnutelné. Hlubší problém spočíval v tom, že voliči sledovali všechna vyjednávání mezi opozičními lídry, ale jen obtížně si dokázali představit alternativní vládu, která z nich měla vzejít.

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Co se dočtete dál

  • Jaké konkrétní slabiny odhalily opoziční koalice v Maďarsku a Turecku?
  • Jaké ideologické kompromisy odradily části voličů v obou zemích?
  • Jak rozdílná míra autoritářského tlaku ovlivnila možnosti opozice v Maďarsku a Turecku?
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