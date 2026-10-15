Prezident Donald Trump v pátek oznámil, že jeho ruský protějšek souhlasil s okamžitým uvolněním 300 tisíc tun nafty pro „americký a světový trh“ s tím, že v listopadu Rusko dodá dalších 500 tisíc tun a krátce nato ještě jeden milion tun. Podle ruského vicepremiéra by přitom objem vývozu nafty mohl dosáhnout až tří milionů tun měsíčně. Připomeňme, že americký Kongres v roce 2022 zakázal import „ropných produktů“ z Putinovy říše.

A připomeňme také to, že když Joe Biden v lednu 2025 opouštěl oválnou pracovnu, průměrná cena nafty ve Spojených státech činila přibližně 3,63 dolaru za galon. V září Američané tankovali za rekordních 6,53 dolaru za galon, tedy asi 140 korun za necelých 3,8 litru nafty, přičemž aktuálně se ceny pohybují kolem 6,3 dolaru. Mimochodem, podle S&P Global Energy spotřebují USA každý den přibližně 560 tisíc tun nafty, oněch 300 tisíc tun od Putina tak spálí zhruba za 13 hodin.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké přesné objemy nafty Rusko skutečně může a hodlá vyvézt v následujících měsících?
  • Jaké legislativní a sankční překážky zůstávají v cestě obnovení ruských dodávek do USA?
  • Jak ukrajinské útoky na petrochemickou infrastrukturu ovlivňují schopnost Ruska vyvážet paliva?
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.