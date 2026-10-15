Prezident Donald Trump v pátek oznámil, že jeho ruský protějšek souhlasil s okamžitým uvolněním 300 tisíc tun nafty pro „americký a světový trh“ s tím, že v listopadu Rusko dodá dalších 500 tisíc tun a krátce nato ještě jeden milion tun. Podle ruského vicepremiéra by přitom objem vývozu nafty mohl dosáhnout až tří milionů tun měsíčně. Připomeňme, že americký Kongres v roce 2022 zakázal import „ropných produktů“ z Putinovy říše.
A připomeňme také to, že když Joe Biden v lednu 2025 opouštěl oválnou pracovnu, průměrná cena nafty ve Spojených státech činila přibližně 3,63 dolaru za galon. V září Američané tankovali za rekordních 6,53 dolaru za galon, tedy asi 140 korun za necelých 3,8 litru nafty, přičemž aktuálně se ceny pohybují kolem 6,3 dolaru. Mimochodem, podle S&P Global Energy spotřebují USA každý den přibližně 560 tisíc tun nafty, oněch 300 tisíc tun od Putina tak spálí zhruba za 13 hodin.
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