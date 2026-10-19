Debata o regulaci práce pro platformy, kterou nyní projednává Poslanecká sněmovna, se přímo dotkne kurýrů, kteří v Česku rozvážejí s foodorou. Jsou na volné noze a sami si rozhodují, kdy a jak moc budou pracovat. Ačkoli vládní návrh zákona v obecné rovině vychází ze směrnice EU a zachovává lidem svobodu zapnout aplikaci, kdykoli se jim to hodí, stále vidíme prostor pro konstruktivní dialog, který zajistí co nejhladší zavedení do praxe pro všechny strany.

Očekáváme proto, že se parlamentní debata zaměří na další odbourávání byrokracie – přesně tak, jak vláda slíbila. Jen tak můžeme zajistit, že návrh zákona situaci kurýrů skutečně zlepší a v konečném důsledku nepřipraví tisíce lidí o volnost. A právě ta je pro ně u tohoto způsobu výdělku nejdůležitější.

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Co se dočtete dál

  • Jaký podíl kurýrů preferuje OSVČ oproti zaměstnaneckému poměru?
  • Jak umožnit platformám poskytovat benefity?
  • Jak regulace ovlivní dostupnost rozvozu v menších městech a na venkově?
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