Brazílie se aktuálně snaží profilovat jako jedna z hlavních mocností globální klimatické politiky, hostila COP30 a prezident Lula opakovaně mluví o energetické transformaci. Přesto jeho vláda slaví objev nových ropných ložisek. Argumentuje přitom tím, že ropa je nezbytná pro bezpečný a sociálně spravedlivý přechod k čisté energetice. 

Prezident Lula da Silva po oznámení nálezu uhlovodíků u pobřeží státu Amapá spolu se státní ropnou společností Petrobras hovoří o významu objevu pro budoucnost země. Na druhé straně tohoto nadšení však stojí ochránci přírody, kteří se obávají o zachování biodiverzity. 

V nedávném projevu na Valném shromáždění OSN Lula da Silva prohlásil, že Brazílie nepřestane s průzkumem ropných ložisek. Jeho vláda tak hájí pokračování průzkumu takzvaného brazilského rovníkového okraje, přestože právě v této oblasti se nachází jeden z ekologicky nejcitlivějších regionů země. Otázka proto není jen, zda Brazílie ropu potřebuje; spíše zní, proč chce těžbu ropy rozšiřovat právě teď?

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Co se dočtete dál

  • Proč Brazílie rozšiřuje průzkum a těžbu ropy právě nyní?
  • Jak velké a komerčně zajímavé je naleziště Morpho?
  • Jak plánují vláda a Petrobras využít příjmy z ropy pro energetickou transformaci?
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