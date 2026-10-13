Guvernér České národní banky Aleš Michl se tento týden pochlubil na síti X osmou grafickou kartou, kterou vlastnoručně domontoval do serveru. Fotky z datacentra vyvolaly obdiv i posměšky. ČNB jde hybridní cestou: část AI provozuje na vlastním železe, část v cloudu. Loni si stejně, tedy pokusem místo studie, vyzkoušela i bitcoin a stablecoiny na testovacím portfoliu za milion dolarů. Můžete přestat číst hned teď a udělat si instantní názor a postavit se na barikádu kulturní války.

Zbytek státu dělá, co umí nejlépe. Pořádá konference o AI ve veřejné správě, pak ji vyhodnotí a pak zřídí pracovní skupinu, která připraví podklady pro příští konferenci. Mám pocit, že jsme za poslední roky absolvovali víc konferencí o AI než pilotních projektů. Bruselu přitom rádi vyčítáme pomalost. Že cokoliv Brusel „schválí“, musela posvětit na radě naše vláda, pominu.

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  • Co brání úřadům v experimentování s AI?
  • Jak by mělo vypadat sdílené vládní datacentrum?
  • Jak adaptovat a implementovat AI Act v českém legislativním řízení?
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