Všechny oči směřují na akciové a komoditní trhy. S&P 500 je na vrcholu. Akcie technologických firem vystřelily (nebo spadly). Média jsou fascinována cenou ropy. Horská dráha se vším všudy.
Když se podíváme na všechny nejistoty, které ve světě nyní jsou, ať už jde o geopolitickou nestabilitu okolo Hormuzského průlivu, hegemonickou válku Číny a USA nebo neudržitelné financování vlád, nabízí se otázka: jak je možné, že akciové trhy tančí až do rána, jako kdyby žádné zítra nebylo?
Co se dočtete dál
- Proč rostou výnosy 10letých a 30letých dluhopisů vyspělých ekonomik?
- Jak rostoucí výnosy ovlivní náklady financování vlád?
- Jak souboj o nabídku dluhopisů mezi vládami a velkými firmami mění trh?
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