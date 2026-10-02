Nemálo inkoustu bylo v posledních týdnech vypsáno na to, že se čeští studenti mají tendenci optikou PISA 2025 testů zhoršovat, co s tím dělat a jaké to bude mít dopady. Podstatně méně pozornosti bylo ovšem věnováno faktu, že sedm nejvýkonnějších vzdělávacích systémů v matematice pochází z východní Asie, a to konkrétně v pořadí Čína (Peking, Šanghaj, Ťiang-su a Če-ťiang), Singapur, Macao, Tchaj-wan, Japonsko, Jižní Korea a Hongkong. Za poslední dvě dekády se jedná se o značný strukturální posun: ještě v roce 2003 byly mezi první sedmičkou asijské země pouze tři a vedle nich Finsko, Nizozemsko, Lichtenštejnsko a Kanada. Podobně je tomu navíc ve vědě a také v nové PISA disciplíně „computational problem solving“, tedy digitálních dovednostech jako jsou programování, modelování a datová analýza.
Výsledky docela dobře zapadají i do širšího kontextu. Například čínská technologická úroveň vývozů neustále roste, a to aniž by země vyklidila pozice ze sektorů s nižší přidanou hodnotou. V hodnocení ekonomické komplexity exportu zboží, kterému vévodí Japonsko a v němž se Češi drží na skoro neuvěřitelném sedmém místě těsně za Němci, je v první desítce pět asijských zemí a tlak na „vstup“ od dalších z nich se neustále zvyšuje. Aneb asijských zemí, které relativně vzato mnohem více vyváží rentgeny, auta nebo antibiotika a relativně méně sójové boby nebo trička, je čím dál víc. Je přirozeně velmi obtížné z toho vyvozovat přímou kauzalitu, ale vedle velmi dobrých výsledků v matematice působí rostoucí technologická komplexita regionu přinejmenším pozoruhodně.
Čeští žáci v mezinárodním srovnání klesají. Je to problém, který bude českou ekonomiku brzy bolet
V éře AI jsou znalosti matematiky a schopnost abstraktního uvažování možná ještě důležitější než kdy dřív. Pokud technologie nahrazuje rutinní úlohy, relativně cennější budou lidé schopní hlubšího přemýšlení, řešení nových úkolů nebo modelování a tyto schopnosti budou vždy představovat ekonomickou výhodu. Proto by asi bylo dobré nechlácholit se tím, že na to teď „máme“ GenAI, kalkulačky a Excely, tudíž můžeme být zase o něco línější. Jinak nám totiž může ujet vlak natolik, že to jednou bude spíše naše slavná Evropa, která bude do jihovýchodní Asie vyvážet plastové figurky, trenýrky či propisky, než naopak.
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