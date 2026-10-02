Senát je popelka české politiky. A až přijdeme k letošním senátním volbám, uvidíme, že nás opět nebude mnoho. Naposledy před dvěma lety se jich zúčastnilo 30,5 procenta voličů v prvním kole a necelých 18 v kole druhém.
V Česku panuje představa, že Senát je komorou zbytečnou, byť je označován za komoru „horní“. A není to pravda, jak nám potvrzují data (která si ukážeme níže). Jestliže má jít především o pojistku proti tomu, aby dolní komora, tedy Poslanecká sněmovna, plodila legislativní zmetky, pak je Senát efektivní. Uznat by to měl i ten, kdo mu nefandí. (Třeba aktuální premiér Andrej Babiš nebo jeho koaliční partner a předseda sněmovny Tomio Okamura.)
Co se dočtete dál
- Jak efektivní je Senát jako pojistka proti nekvalitní legislativě.
- Proč je účast v senátních volbách trvale nízká.
- Jaké konkrétní pravomoci a jaká omezení má Senát.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace